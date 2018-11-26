Kenya'da 'Mavi Ekonomi' konferansı

Kenya’nın başkenti Nairobi’de çevre konferansı gerçekleştiriliyor. “Mavi Ekonomi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi” başlığıyla üç gün sürecek etkinlik için Nairobi'ye yirmiden fazla dünya lideri ile yüksek küresel desteğe sahip bir dizi çevre dostu sivil toplum örgütü de katılıyor.

Konferansı Kenya, Kanada ve Japonya ile dünyanın çeşitli ülkelerinden STK’lar destek verirken 184 ülkeden 17.000 artı katılımcının bulunduğu ifade edildi.

Mavi Ekonomi ve Önemi

Mavi Ekonomi, Dünya'nın kıyı ve deniz çevresinden elde edilen ekonomik gelirleri tanımlamak için kullanılan bir kavram olduğu söyleniyor.

Sürdürülebilir Mavi Ekonomi, mevcut ve gelecek nesiller için sosyal ve ekonomik faydalar sağlayan, deniz ekosistemlerinin çeşitliliğini, üretkenliğini ve dayanıklılığını koruyan, temiz teknolojilere, yenilenebilir enerji temelli bir ekonomi için kullanılıyor.

Konferansın temel hedefleri;

1. Mavi ekonominin iş olanakları yaratma ve yoksulluk ve açlıkla mücadele etme potansiyelinin nasıl kullanılacağı

2. Ekonomik gelişmenin ve sağlıklı suların nasıl ele alınacağı

3. Bugün alınabilecek taahhütleri ve pratik eylemlerin ne olacağı

4. Mavi ekonomiye geçiş için gerekli aktörlerin nasıl tespit edileceği

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 12:50