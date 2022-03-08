Kenya'da nehirde bulunan cesetlerden bazılarının kimliği tespit edildi

Kenya'daki insan hakları örgütlerinin faili meçhul cinayetler ve yargısız infazlar için polisi suçladığı dönemde bulunan cesetlerin kimlere ait olduğu aylardır tartışılıyor.

Ulusal Polis Dairesi Sözcüsü Bruno Shioso, basına yaptığı açıklamada, cesetlerden şimdiye dek 11'inin kimliğinin tespit edildiğini ve 4'ünün yerel halka ait olduğunu ifade etti.

Bu kişilerden bazılarının doğal yollarla, bazılarının ise boğularak öldüğünü aktaran Sözcü, nehre atılan kişilerden sadece birkaçının çuval içinde bulunduğunu kaydetti.

Nehirde ilk kez ocak ayında ceset bulunmaya başlanmıştı.

Kenya Hukuk Topluluğu, Kenya Müslümanları Yüksek Konseyi, Ulusal Müslüman Liderler Forumu, Jamia Camisi Komitesi, Haki Africa ve Uluslararası Af Örgütü Kenya, Kasım 2021'de ülkede kaçırılan ve yargısız infaza maruz kalan isimlerin tek tek sıralandığı dilekçeyi Kenya İçişleri Bakanlığına sunarak, bu kişilere ne olduğunun ortaya çıkarılmasını talep etmişti.

Dilekçede, 2021'in başından bu yana ülkede 146 kişinin yargısız infaza maruz kaldığına dikkat çekilirken, terör şüphesiyle gözaltına alınan 34 kişinin ise ortadan kaybolduğu belirtilmişti.

Polis, konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.