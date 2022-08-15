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Kenya'da seçim sonuçlarına itiraz edilecek

Kenya'da seçimi kaybeden muhalif aday Raila Odinga'nın partisi Azimio Koalisyonu'nun, sonuçlara itiraz edeceği bildirildi.

Afrika 15.08.2022, 23:42
Kenya'da seçim sonuçlarına itiraz edilecek

Odinga'nın ekip arkadaşı Martha Karua, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Azimio Koalisyonu'nun bugün açıklanan seçim sonuçlarına itiraz edeceğini duyurdu.

Karua, paylaşımda, "Bitene kadar bitmez" ifadesini kullandı.

Bu arada seçim komisyonunun 7 üyesinden 4'ü sonuçlara imzasını atmadı.

- Seçim sonuçları protesto edildi

Öte yandan seçim sonuçlarının açıklamasının ardından başkent Nairobi'nin Kibera bölgesinde sonuçlar protesto edildi. Kibera bölgesinde toplanan Odinga destekçileri, lastik yakarak yolları kapattı.

Kenya Seçim Komisyonu, ülkede 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcı William Ruto'nun oyların 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
#kenya #Raila Odinga #seçim sonuçlarına itiraz
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