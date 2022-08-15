Kenya'da seçim sonuçlarına itiraz edilecek
Kenya'da seçimi kaybeden muhalif aday Raila Odinga'nın partisi Azimio Koalisyonu'nun, sonuçlara itiraz edeceği bildirildi.
Afrika 15.08.2022, 23:42
Odinga'nın ekip arkadaşı Martha Karua, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Azimio Koalisyonu'nun bugün açıklanan seçim sonuçlarına itiraz edeceğini duyurdu.
Karua, paylaşımda, "Bitene kadar bitmez" ifadesini kullandı.
Bu arada seçim komisyonunun 7 üyesinden 4'ü sonuçlara imzasını atmadı.
- Seçim sonuçları protesto edildi
Öte yandan seçim sonuçlarının açıklamasının ardından başkent Nairobi'nin Kibera bölgesinde sonuçlar protesto edildi. Kibera bölgesinde toplanan Odinga destekçileri, lastik yakarak yolları kapattı.
Kenya Seçim Komisyonu, ülkede 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcı William Ruto'nun oyların 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
22
açık
Günün Anketi Tümü