banner39

banner35

Kenya'da silahlı saldırı: 9 ölü

Kenya'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Afrika 09.04.2022, 14:13
Kenya'da silahlı saldırı: 9 ölü

Kenya basınındaki habere göre, silahlı kişiler gece saatlerinde Isiolo bölgesindeki sivillere saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırganların, köylülerin develerini çalmak isteyen kişiler olduğu öne sürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken bölgedeki güvenlik önlemleri de artırıldı.

#kenya
Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?