Kenya'dan sonra Ruanda da Ebola tedbirlerini artırdı

Ruanda Sağlık Bakanlığının açıklamasında, komşu ülke Uganda'daki Ebola vakalarının artması üzerine bazı önlemler alındığı duyuruldu.

Açıklamada, "Uganda başta olmak üzere komşu ülkelerdeki paydaşlar ile salgının yayılmasını önlemek için ortak çalışıyoruz. Özellikle sınırlar ve havalimanlarında önlemler artırıldı." ifadesi kullanıldı.

Henüz Ruanda'da Ebola vakası tespit edilmediğinin altı çizilen açıklamada, özellikle Ugandalılarla yakın temas eden vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca virüs tespit edilen bölgelere seyahat etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Ruanda'nın batı bölgelerinde yaklaşık 200 bin kişiye Ebola virüsüne karşı aşı yapılmıştı.

Uganda Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 11'e, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 25'e yükseldiğini duyurmuştu.

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.