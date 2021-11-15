Kenya Devlet Başkanı Etiyopya'yı ziyaret etti

Etiyopya'ya gelişinde Başbakan Abiy Ahmed tarafından karşılanan Kenyatta'nın yapacağı görüşmelerle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Kenyatta'nın ülkedeki iç çatışmalar ve güvenlik sorununu görüşeceği açıklandı.

Ziyaretin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kenya, Nijerya ve Senegal'e yapacağı ziyaret öncesi gerçekleşmesi dikkati çekti.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.