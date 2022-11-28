Kenya, GDO'lu ürünlerin ithalatına yeniden yasak getirdi

Ülke basınındaki habere göre, Yüksek Mahkeme üyelerinden Yargıç Mugure Thande, GDO'lu tarım ürünlerinin ithaline izin verilen yasayı askıya aldıklarını duyurdu.

Thande, kararı, Kenya Köylüler Birliği tarafından GDO'lu tarım ürünlerinin ithalatının durdurulmasına yönelik açılan dava sonrasında aldıklarını belirtti.

Kenya ve çevre ülkelerde görülen kuraklıktan ötürü bölgedeki gıda krizi aylardır sürüyor.

Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), laboratuvar ortamında diğer bitkiler, hayvanlar, virüsler ya da bakterilerden alınan genlerle DNA'sı değiştirilen bitki ya da et ürünleri olarak tanımlanıyor.

Dünya çapında en çok kullanılan GDO'lu ürünler, mısır, soya fasulyesi ve şeker pancarı olarak biliniyor.

Kenya hükümeti, kuraklığı gerekçe göstererek genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerine ilişkin yasağı 5 Ekim'de kaldırmıştı.

2012'de konulan yasağı kaldıran karar, kuraklıkla mücadele çerçevesinde alınmıştı.