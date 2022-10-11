Kenya ile Tanzanya arasında terörle mücadele ve sınır güvenliği anlaşması

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Tanzanyalı mevkidaşı Samia Suluhu Hassan ile düzenlediği basın toplantısında, iki ülkenin bazı konularda iş birliğini geliştireceğini açıkladı.

Ruto, "Terörle mücadele, uyuşturucu ve insan ticareti gibi suçlara karşı iş birliği kararı aldık." dedi.

İki ülkenin güvenliğini tehdit eden konulara karşı mücadele edileceğine dikkati çeken Ruto, söz konusu yasa dışı olayların Doğu Afrika bölgesini de etkilediğini sözlerine ekledi.

Tanzanya Devlet Başkanı Hassan da uyuşturucu ve insan ticaretinin iki ülkenin imajını olumsuz etkilediğini vurguladı.