Kenya'nın yeni Devlet Başkanı Ruto'nun yemin edeceği stadyumda izdiham

Yerel basına yansıyan haberlere göre, stadyum girişinde toplanan kalabalık izdihama neden oldu.

İzdiham nedeniyle birçok kişinin ezilme tehlikesi atlattığı ve yaralandığı kaydedildi.

Güvenlik güçleri kalabalığa müdahale ederken yaralı sayısına dair henüz açıklama yapılmadı.

Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin ardından ülkenin 5. Devlet Başkanı William Ruto olmuştu.

Seçimleri kazanan Ruto'nun bugün başkanlık yemini etmesi bekleniyor.