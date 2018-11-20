Kenya'nın yeni sahil koruma ekibi 'balık hırsızları'nı avlayacak

Kenya başkanı, karasularını korumak ve izlemek için ülkenin ilk sahil güvenlik görevini başlattı.

Başkan Uhuru Kenyatta, sahil güvenliğin Kenya'ya yılda 100 milyon dolar (78 milyon sterlin) maliyeti veren yasadışı balıkçılığa karşı koruyacağını söyledi. Yeni faaliyete başlayan sahil güvenliğin ayrıca, insan ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı ülkenin karasularını güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

Şimdiye kadar, Kenya'nın deniz güvenliği sadece Donanma'ya bağlıydı. Yetkililer, şimdi güvenlik ve askeri meselelere odaklanmanın daha iyi olacağını söylüyor.

Donanma, çoğu zaman sahiş şehri Mombasa'da diğer güvenlik güçleriyle ortak uyuşturucu karşıtı operasyonlar üstleniyordu. 2014 yılında Cumhurbaşkanı Kenyatta'nın emri üzerine, 12.6 milyon dolar (9.8 milyon sterlin) değerinde yasadışı uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir gemiyi yakaladı.

Birçok Afrika ülkesi, yabancı korsanların kendi karasularına girdiklerinden ve balıklarını çaldıklarından şikayet ediyorlar.

Fidye için olan korsanlık, 2011'de zirveye ulaşmış, ancak son yıllarda yerel balıkçı topluluklarına verilen desteğin yanı sıra kapsamlı uluslararası askeri devriyeleri nedeniyle önemli ölçüde azaldı.

Uluslararası Göç Örgütü, Kenya'yı insan ticareti için önemli bir geçiş noktası olarak tanımlıyor.

Yeni sahil güvenlik biriminin şimdilik tek bir teknesi var. Kenya'nın kıyı şeridinin 621 mil (1.000 km) uzunluğu düşünülünce tamamında devriye gezmesi neredeyse imkansız.

Kaynak: www.dunyabulteni.net