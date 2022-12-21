Kenya Savunma Bakanından ayrımcılığa tepki: "Başörtüsüyle sorununuz varsa ülkeyi terk edin"

Citizen televizyonunun haberine göre, Duale, başkent Nairobi'de yaptığı konuşmada, ülkedeki başörtülü kadınların uğradığı ayrımcılığa değinerek, "Eğer, başörtülü kızlarımız, eşlerimiz ve kardeşlerimizle bir sorununuz varsa ve Kenya'da yaşıyorsanız o zaman bu ülkeyi terk etmeniz daha iyi olacaktır çünkü onlar başörtüsü takmaya devam edecek." diye konuştu.

Duale ayrıca, hükümetin Müslüman kültürüne her yönüyle saygı duyacağını da söyledi.

Kenya'da Yargıtay, 2016 yılında kilise sponsorlu okullarda öğrencilere uygulanan başörtüsü yasağını iptal etmişti. Ancak bu karardan 3 yıl sonra yeni bir mahkeme kararı alınarak her okulun kendi kıyafet yönetmeliğini uygulayabileceğine karar verilmişti.

Karar, ülkede yüzde 11'lik nüfus oranıyla azınlık konumunda olan Müslümanların tepkisine yol açmıştı.