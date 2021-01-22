Kenya Somali için yeni başvuru yaptı

Doğu Afrika ülkesi Kenya, Afrika Birliği Somali Misyonu'nun (AMISOM) görev süresinin uzatılmasını talep etti.

Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo tarafından yapılan açıklamada, AMISOM'un El Kaide'nin Doğu Afrika yapılanması olan Somali merkezli Eş Şebab'a karşı kilit rol oynadığını savundu.

Omamo, "Somali'de güvenliğin sağlanması için AMISOM'un görev süresi uzatılmalı" ifadelerini kullandı.

AMISOM, 2007'den bu yana Somali'de güven ve istikrarın sağlanması için ülke yönetimine askeri destek sağlıyor. Ancak ülkenin içinde bulunduğu durum, AMISOM'un göreve başladığı tarihten bu yana değişmiş değil.

Mogadişu merkezli yönetime bağlı güvenlik güçleri ülkenin başkenti de dahil olmak üzere yoğun bir şekilde Eş Şebab'ın sadırılarına maruz kalıyor.

Son olarak ABD, geçtiğimiz hafta yayınladığı bir açıklamayla Somali'den tamamen çekildiğini duyurmuştu. Ancak ABD, bölgedeki üslerinden Eş Şebab'a yönelik hava saldırılarını sürdürmeye devam edecek.

Öte yandan AMISOM'un ülkede güvenliği sağlama konusunda yetersiz olduğu, misyona yönelik desteğin daha da artırılmasının gerektiği Kenya tarafından dile getirilen diğer konular arasında.

Kaynak: Mepa News