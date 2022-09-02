Kenya, Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu’na katıldı



Duyuru, İslam Koalisyonu’nun genel merkezinde, üye 41 ülkenin bayraklarının yanına Kenya’nın bayrağının çekilmesiyle geldi.



Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed bin Saad el Mugidi açıklamasında, Kenya’nın İslam Askeri Koalisyonu’na katılımının, terörizmle ve şiddet içeren radikalizmle mücadele için olumlu bir adım olduğunu söyledi.



Mugidi, Afrika kıtasının doğusundaki farklı dini ve kültürel yelpazeye ve önemli bir coğrafi konuma sahip olan Kenya’nın Koalisyon’da önemli bir etki yaratacağını dile getirdi.

Kaynak: Şarku’l Avsat