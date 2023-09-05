Kenya vizeleri tamamen kaldırıyor

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesinin birkaç ay içinde tüm ülkelere vize muafiyeti tanımayı planladığını açıkladı.

Kenya'nın başkent Nairobi'de yapılan Afrika İklim Zirvesi'nde konuşan Kenya Devlet Başkanı William Ruto, ülkesinin insanlığın ilk yerleşim yerlerine ev sahipliği yaptığına işaret ederek burayı ziyaret edenlerden vize istemenin doğru olmayacağını söyledi.

The Star gazetesinin haberine göre Ruto, ülkesinin tüm insanlığın evi olduğunu belirterek, "Birkaç ay içinde tüm vizeleri kaldırmayı planlıyoruz" ifadesini kullandı.

Çok sayıda ülkeyle vize kaldırıldı

Göreve geldiğinden bu yana çok sayıda ülkeyle vizeyi kaldıran Ruto, daha önce tüm Afrikalılara vize muafiyeti vereceğini açıklamıştı.