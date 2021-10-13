Kenya'da yeni tehdit: 'Kovid-19 salgınından daha tehlikeli'

Ülkenin doğu bölgesinde yaşayanlar, iklim değişikliğine bağlı kuraklığın Kenya'daki Kovid-19 salgınından daha tehlikeli olduğunu söylediler. Bölge sakinlerinden, Mohamed Abdi Rage, kuraklıktan en çok etkilenenlerin tarım ve hayvancılık yapanların olduğunu belirtti.



Gıda krizinin Covid-19 salgını ve yağış rejimlerinde iklim krizine bağlı düşüş nedeniyle kötüleştiği belirtildi ve önümüzdeki üç ayda da yağışların az olmasının beklendiği ve durumun daha da kötüleşeceğinin uyarısı yapıldı.



Geçen yılın ekim-aralık ve bu yılın mart-mayıs ayları arasında yağışların beklenenden düşük olması nedeniyle kurak ve yarı kurak arazilerde gıda ve su kaynaklarında kıtlık baş gösterdi.



Şimdiye kadar ülkede 20'den fazla idari bölgede ulusal felaket ilan edildi, 12 bölgede de kuraklık alarmı verildi.