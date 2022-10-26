Kilimanjaro 6 gündür yanıyor

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 21 Ekim Cuma günü Karanga bölgesinde çıkan ve hafta başında kontrol altına alınan yangın farklı bölgelere sıçradı.

Yangının şiddetli rüzgarlar nedeniyle söndürülemediği, müdahaleye yüzlerce itfaiyecinin katıldığı belirtildi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Her yıl binlerce turistin tırmandığı Kilimanjaro Dağı'nda 2020 yılında çıkan yangında 95 kilometrekarelik alan kül olmuştu.

Dünyanın en yüksek dağlarından Kilimanjaro'nun zirvesi, deniz seviyesinden yaklaşık 5 bin 900 metre yüksekte bulunuyor.