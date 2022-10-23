Kilimanjaro Dağı'nda yangın çıktı

Dağın güney tarafında yer alan, dağcıların kullandığı 4 bin metre yükseklikteki Karanga Kampı'nın yakınındaki yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yetkililer kuvvetli rüzgarların alevleri yaydığını ancak yangının tam boyutunun bilinmediğini dün bildirdi. Alevlerin dağdakileri tehdit etmediği ve can kaybının yaşanmadığı açıklandı.

Öte yandan yangını incelemek isteyen görevlileri taşıyan helikopter, dün bölgeye iniş yapamadı. Kilimanjaro Bölge Başkanı Nurdin Babu, "Büyük bulutlar ve duman, yangın bölgesine ulaşmamızı engelledi. Durum düzeldiğinde tekrar deneyeceğiz" dedi.

Tanzanya Ulusal Parklar Kurumu, itfaiyecilerin yanı sıra polis, üniversite öğrencileri ve tur operatörü çalışanları gibi 300 kişinin yangınla mücadele ettiğini açıkladı.

Karla kaplı zirvesiyle meşhur Kilimanjaro Dağı, popüler bir destinasyon. Her yıl yaklaşık 50 bin kişi zirveye tırmanıyor. Dağ, Ekim 2020'de alevlere teslim olmuştu. Bir hafta süren yangın, 95 kilometrekarelik bir alanı etkilemişti.

Kaynak: Independent Türkçe