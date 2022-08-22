Kokpitte uyudular, inişi kaçırdılar, görevden uzaklaştırıldılar

Etiyopya Havayolları 15 Ağustos'ta Hartum-Addis Ababa seferini yaparken kokpitte uykuya dalarak inişi kaçırdığı belirtilen iki pilotu görevden uzaklaştırdı. Hava trafik kontrolünün yaklaşık 20 dakika boyunca iletişim kuramadığı pilotlar hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Etiyopya Havayolları uçağın hava trafik kontrolü ile "iletişiminin geçici olarak kaybedildiğini" belirtti, ancak pilotların uyuyakaldığını doğrulamadı.

Havayolundan yapılan açıklamada "Söz konusu mürettebat görevden alındı ve ileri soruşturma bekliyor. Soruşturma sonucuna göre uygun düzeltici önlemler alınacaktır. Güvenlik önceliğimizdir ve olmaya devam edecektir" denildi.

FlightRadar24.com sitesinden elde edilen verilere göre Sudan'ın başkenti Hartum'dan havalanan Etiyopya Havayolları'na ait ET343 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak seyir irtifası olan 37 bin fite Addis Ababa'ya planlanan iniş saatinden bir saat önce ulaştı.

Etiyopya'nın başkentindeki Bole Havaalanı'na vardığında uçağın hala seyir irtifasında uçtuğu ve bu süre zarfında hava trafik kontrolünün pilotlarla iletişim kurmayı başaramadığı ve alarm verildiği bildirildi. Uçak bir süre sonra geri dönerek inişe geçti ve planlanan iniş saatinden 25 dakika sonra başarılı şekilde iniş yaptı.

Olayın çok endişe verici olduğunu belirten havayolu ulaşım uzmanları olayın sebebi olarak pilotların yorgunluğunu gösterdi.

Pilotların uyuduğu için inişi kaçırdığını bildiren havayolu taşımacılığı uzmanı Alex Macheras sosyal medya paylaşımında pilot yorgunluğunun uluslararası hava güvenliği açısından en büyük tehlike olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Euronews