Kolera Mozambik'te 2 kişinin ölümüne yol açtı

Ulusal basındaki habere göre, kolera salgını Mozambik'te can aldı.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Niassa bölgesinde 2 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı salgına karşı bölgede tedbirlerini artırırken, yaşamını yitirenlerle ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede, temiz su yetersizliğinin yanı sıra tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması hastalık ve ölüm riskini artırıyor.