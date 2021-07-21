Kolera Nijerya'da bir ay içinde 30 kişiyi hayattan kopardı

Jigawa Eyaleti Sağık Bakanlığı Daimi Sekreteri Salisu Mu'azu, yaptığı açıklamada, son bir ayda eyaletin 27 bölgesinde 2 binden fazla kişiye kolera teşhisi konulduğunu, 30 kişinin salgın yüzünden yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mu'azu, salgının temizlik sorunlarından kaynakladığına işaret ederek, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Böylece ocaktan itibaren ülke genelinde kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 335'e yükseldi.

Nijerya'da ocaktan bu yana 14 binden fazla kişiye kolera teşhisi konuldu.

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

AA