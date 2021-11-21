Kongo'da büyük firar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, ülkenin batısında yer alan Matadi kentinde aşırı kalabalık bir cezaevinden 100’den fazla tutuklu ve mahkum toplu halde firar etti.

Toplu firar, koşulları oldukça kötü olduğu belirtilen cezaevine dışarıdan silahlı iki kişinin gelip, güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirmesiyle başladı. Çıkan çatışmada güvenlik görevlilerinden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

Sayıları 300’ü bulan mahkumun, kendilerine karşı koyan diğer gardiyanları da etkisiz hale getirmesinin ardından cezaevinin duvarına açılan bir yarıktan geçen 100’den fazla mahkum ve tutuklu çok kısa süre içinde kayıplara karıştı.

Yaklaşık 700 mahkumun bulunduğu cezaevinden toplu firar sonrası kesin olarak kaç kişinin kaçtığı hala bilinmiyor. Ancak, yetkililer 100’den fazla mahkumun kaçtığını tahmin ediyor.

1939 yılında inşa edilen ve en fazla 150 mahkumu ağırlayacak kapasitedeki cezaevinin aşırı dolu olduğu gerekçesiyle son dönemde yoğun eleştirilere hedef oluyordu.

Kaynak: Euronews