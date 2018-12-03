Kongo'da çatışmalar şiddetlendi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde ordu ile silahlı ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Güney Kivu eyaletinin Fizi bölgesinde, ordu birlikleri ayrılıkçı Mai-Mai Yakutumba militanlarıyla çatıştı. Dün ve bugün meydana gelen çatışmalarda 14 ayrılıkçı öldürülürken, 4 asker de hayatını kaybetti.

Çatışmalarda 8 ayrılıkçı da yaralı olarak ele geçirildi.

KDC'nin Ruanda ve Burundi sınırında yer alan, altın ve koltan madeni açısından zengin Fizi bölgesinde çok sayıda silahlı ayrılıkçı grup faaliyet gösteriyor.