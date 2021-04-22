Kongo'da dehşet! Paramparça halde bulundular
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde paramparça olmuş 40 ceset bulunduğu aktarıldı.
Afrika 22.04.2021, 11:27
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin kuzeydoğusunda paramparça olmuş 40 ceset bulunduğu belirtildi.
Ulusal basında yer alan haberde, İturi eyaletine bağlı Bbasa bölgesinde kimliği tespit edilemeyen 40 kişiye ait paramparça olmuş cesetlere ulaşıldığı bildirildi.
Haberde ifadelerine yer verilen sivil toplum kuruluşu mensubu Dieudonne Lossa, güvensizlik ortamına tepki göstermek amacıyla İturi bölgesinde 3 gün kepenk kapatma eyleminde bulunacaklarını belirtti.
AA
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