Kongo'da düşen uçakta Rus ve Kongolu mürettebat öldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) için uçuş gerçekleştirdiği esnada düşen Gomair'e ait kargo uçağındaki 7 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde CENI için uçuş gerçekleştiren Kongo havacılık firması Gomair'e ait bir kargo uçağının önceki gece başkent Kinşasa'da bulunan N'djili Havaalanına yaklaşık 25 mil uzaklıktayken düştüğü, düşen uçakta 3 mürettebatın bulunduğu ve yolcu bulunmadığı açıklandı.

Açıklamada pilot dahil toplam 7 kişinin olduğu ve 3 mürettebatın Rus vatandaşı olduğu bildirildi.

Ölen Rus mürettebatının işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rusya’nın başkenti Moskova’ya getirileceği ve mürettebat için tören yapılacağı açıklandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2018, 16:27