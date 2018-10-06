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Kongo'da yakıt tankeri ile kamyon çarpıştı, 50 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) petrol yüklü tanker ile kamyonun çarpışmasının ardından meydana gelen kazada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kongo'da yakıt tankeri ile kamyon çarpıştı, 50 kişi öldü

Kongo-Merkez eyaleti geçici Valisi Atou Matubuana'nın yerel basına yaptığı açıklamaya göre, başkent Kinşasa ile ülkenin batısındaki Matadi arasındaki Mbupa köyü yakınlarındaki yolda petrol taşıyan bir tanker ile bir kamyon çarpıştı.

Kazadan sonra araçların şoförleri aralarında tartıştığı sırada, tankerden petrol sızmaya başladı. Meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında en az 50 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ciddi yanıkları olanların da bulunduğu yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Eyalet yetkilileri, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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