Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Burundi ordusundan isyancı operasyonu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusundan yapılan açıklamaya göre, Burundi ordusuna bağlı bir birlik, KDC’nin doğusunda devam eden isyancılarla mücadeleye katkı sunmak için bu ülkeye geldi.

Burundili askerler ülkenin doğusundaki Uvira bölgesinde bulunan askeri kampta konuşlandı; iki ülke askerleri ortak operasyonlara başladı.

Aynı bölgede Uganda ordusu ile KDC ordusu Kasım 2021’den bu yana ortak operasyonlar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırılarında binlerce sivil yaşamını yitirdi.