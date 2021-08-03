Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde feci kaza: 33 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında 33 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana geldi.
Afrika 03.08.2021, 00:45
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin güneybatısında bulunan Kikwit kasabasında, akaryakıt taşıyan tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kikwit kasabasından Kabuba köyü istikametine giden tankerin yolcu otobüsüne çarpması sonucu araçlar alev aldı.
Kazada, otobüste bulunan 32 yolcu ile tanker sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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