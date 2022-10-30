banner39

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde konserde izdiham: 11 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da, Kongolu sanatçı Fally Ipupa'nın konserinde çıkan izdihamda 11 kişi öldü.

Afrika 30.10.2022, 23:17
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde konserde izdiham: 11 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre Ipupa'nın, Kinşasa Stadyumu'nda verdiği konserde izdiham çıktı.

İzdihamda 2'si polis 11 kişi hayatını kaybetti.

Organizatörlerin, 80 bin kapasiteli Kinşasa Stadyumu'na yaklaşık 120 bin kişiyi aldığı ileri sürülüyor.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı, organizatörler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
#kongo demokratik cumhuriyeti #izdiham #konser
Yorumlar (0)
15
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?