Bitti demişlerdi: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeni Ebola vakası

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ebola vakalarının yeniden ortaya çıktığını duyurdu. Yaklaşık 3 ay önce salgının tamamen bittiği açıklanan ülkenin doğusunda Ebola vakası tespit edildi.

Kongo Sağlık Bakanı Eteni Longondo, pazar günü yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bir kadının Ebola virüsü hastalığından öldüğünü ve hastalığın ülkede "yeniden patlak verdiğini" açıkladı.

Bakan devlet televizyonu RTNC'ye yaptığı açıklamada, Butembo şehrinde son Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamın eşi olan bir kadında 1 Şubat tarihinde Ebola tespit edildiği ve kadının 3 Şubat'ta hayatını kaybettiği ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İl müdahale ekibi şimdiden sıkı çalışıyor. Kısa süre sonra Butembo'yu ziyaret edecek olan milli müdahale ekibi tarafından desteklenecekler" ifadeleri kullanıldı.

Ülkede haziran ayında patlak veren Ebola salgını 130 kişiyi enfekte etti, 55 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Kongo'nun doğusunda daha önce çıkan salgında 2 bin 200'den fazla insan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: EURONEWS