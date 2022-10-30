Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda Büyükelçisi'ni sınır dışı ediyor

Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi başkanlığında toplanan Yüksek Savunma Konseyi'nin, Ruanda’nın Kinşasa Büyükelçisi Vincent Karega'yı sınır dışı etme kararı aldığını belirtti.

Raunda'yı KDC'de faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı gruba destek vermekle suçlayan Muyaya, Büyükelçi Karega'ya ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verildiğini sözlerine ekledi.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren M23'ün geçen yıl kasımda tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC hükümeti, M23'ün Ruanda hükümeti tarafından desteklendiğini iddia etmiş, Ruanda tarafı ise suçlamaları reddetmişti.

Yaşanan gerginliğin ardından iki ülke arasındaki uçuşlar karşılıklı olarak durdurulmuştu.