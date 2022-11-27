Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 40 isyancı öldürüldü

KDC Silahlı Kuvvetlerinden (FARDC) yapılan açıklamada, KDC ve Burundi ordularının, Güney-Kivu eyaletinde ortak operasyon gerçekleştirdikleri bildirildi.

Ortak operasyonda 40 isyancının öldürüldüğü belirtilen açıklamada, bölgede operasyonların devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

KDC'nin doğusunda isyancılarla mücadeleye destek için KDC, Burundi ve Uganda orduları Kasım 2021’den bu yana ortak operasyonlar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırılarında binlerce sivil yaşamını yitirdi.