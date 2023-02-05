Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde BM helikopterine ateş açıldı: 1 ölü

BM Genel Sekreteri'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Özel Temsilcisi Bintou Keita, yaptığı açıklamada, Beni şehrinden kalkan BM’ye ait helikoptere Goma şehrine iniş yaptığı sırada ateş açıldığını bildirdi.

Keita, saldırıda, bir BM barış gücü askerinin yaşamını yitirdiğini ve bir barış gücü askerinin yaralandığını kaydetti.

Helikopterin Goma’ya sorunsuz iniş yaptığını aktaran Keita, ölen barış gücü askerinin ailesine taziyelerini iletti.

Saldırıyı kimin düzenlediğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.