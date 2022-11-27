Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı seçimleri gelecek sene sonunda yapılacak
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı seçimlerinin 20 Aralık 2023'te düzenleneceği açıklandı.
Afrika 27.11.2022, 01:27
Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI) yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı, yasama, il ve belediye meclisi üye seçimlerinin 20 Aralık 2023'te yapılma kararı alındığını duyurdu.
Açıklamada, seçilen cumhurbaşkanının 20 Ocak 2024’te yemin ederek göreve başlayacağı aktarıldı.
Senatörlerin ise 24 Şubat 2024'te il genel kurullarında seçileceği bildirildi.
Kaynak: AA
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