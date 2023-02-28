Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Rubaya şehri isyancıların kontrolüne geçti

Ulusal basındaki haberlere göre, stratejik öneme sahip maden şehri Rubaya 2 gün süren çatışmaların ardından isyancı 23 Mart Hareketi (M23) grubunun eline geçti.

KDC’nın doğusunda birçok yerleşim yerinin kontrolünü ele geçiren M23 üyelerinin Rubaya şehrine girmesinin ardından güvenlik güçleri bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Ülkenin doğusunda ilerleyişini sürdüren M23 üyeleri 25 Şubat’ta yine stratejik öneme sahip Mushaki şehrini ele geçirmişti.

Son günlerde saldırılarını artıran M23 üyeleri, bölgede birçok köy ve kasabanın kontrolünü elinde tutuyor.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren isyancı M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.