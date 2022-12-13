Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde şiddetli yağışlar: 100 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Kinsaşa'da iki gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından seller ve toprak kaymaları meydana geldi.

Yaşanan felakette şu ana kadar en az 100 kişi yaşamını yitirdi.

Başbakan Jean Michel Sama Lukonde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.