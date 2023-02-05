Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü sayısı artırılacak

EAC üyesi devlet başkanları, Burundi'de zirve sonrası yaptıkları ortak açıklamada, KDC'nin doğusundaki sorunun ancak diyalog yoluyla çözülebileceğine işaret ederek, taraflardan çatışmayı acilen durdurmasını istedi.

Bölgeye konuşlanan EAC barış gücü askerlerinin sayısının artırılacağı kaydedilen açıklamada, üye ülke genelkurmay başkanlarının bir hafta içinde toplanacağı aktarıldı.

KDC'nin isyancı 23 Mart Hareketine (M23) destek verdiği gerekçesiyle komşusu Ruanda'yı suçlamasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Halihazırda onlarca silahlı gruba ev sahipliği yapan KDC, Tutsilerden oluşan M23'e destek olduğu gerekçesiyle Ruanda'yı suçlamıştı. Ruanda, kendisi için güvenlik tehdidi oluşturan Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler (FDLR) grubunun varlığını gerekçe göstererek KDC'ye sınır ötesi operasyon tehdidinde bulunmuştu.

Angola ve Kenya'da başlatılan barış müzakerelerine rağmen bölgede zaman zaman çatışmalar yeniden alevleniyor.