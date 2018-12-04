Kongo madenlerini sömüren yabancı şirketlere vergi şoku

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC), madenlerin işletilmesinden alınan vergiyi yaklaşık 3 katına yükselttiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Maden Bakanı Martin Kabwelulu yaptığı açıklamada, ülkede çıkarılan bazı stratejik madenlerin işletilmesinden alınan verginin yüzde 3,5'tan yüzde 10'a yükseltileceğini belirtti.

Kabwelulu, vergi artırımının şimdilik kobalt, koltan ve germanyum madenlerinde uygulanacağını kaydetti.

Ülkede faaliyet gösteren İsviçreli Glencore, Çin Molybdenum ve İngiliz Randgol şirketleri yıl başında benimsenen ve "KDC'nin zengin kaynaklarının yabancı ortaklar tarafından yağmalanmasını engellemeyi" amaçlayan maden yasasına karşı çıkmıştı.

Glencore şirketi, yüksek radyoaktivite oranları dolayısıyla ülkede işlettiği Kamoto madeninde kobalt çıkarmayı durduracağını açıklamıştı.

KDC, dünyadaki kobalt üretiminin yüzde 60'ını sağlıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 13:55