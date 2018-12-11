Kongo yaptırım uzatan AB'ye tepkili

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Avrupa Birliği'nin (AB), 23 Aralık'taki seçimlerde yarışacak cumhurbaşkanı adayı Emmanuel Ramazani Shadary'e yönelik yaptırımları uzatma kararı eleştirildi.

Yerel basındaki haberlere göre Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın danışmanı Barnabas Kikaya Bin Karubi, yaptırım kararı nedeniyle AB ile ilişkileri yeniden gözden geçireceklerini kaydetti.

Karubi, "Eğer adayımız kazanırsa AB büyükelçileri yaptırım uyguladıkları bir cumhurbaşkanına nasıl akredite olacaklar?" dedi.

İktidarın cumhurbaşkanı adayı eski İçişleri Bakanı Shadary'nin kampanya ekibinden Senatör Jean-Claude Mokeni de AB'nin kararının KDC'liler için anlam taşımadığını söyledi.

Mokeni, "AB'nin bu haksız kararını kınıyoruz. Muhalefet, bizim adayımızı kötülemek için kararı kullanmaya çoktan başladı bile. AB bu şekilde yargıç ve taraf oluyor." ifadesini kullandı.

Yaptırımların uzatılmasının demokrasinin uygulanması ve 23 Aralık'ta düzenlenecek seçimlerin önünde ciddi engel oluşturduğunu savunan Mokeni, karardaki "AB Konseyi, KDC'deki seçimlerin ışığında yaptırımları yeniden gözden geçirecektir." fıkrasının, seçimleri Shadary kazanması durumunda yaptırımların kaldırılacağı anlamına geldiğini ileri sürdü.

Brüksel'de dün toplanan AB Dışişleri Konseyi toplantısında alınan kararla, Shadary ile 13 Kongoluya yönelik mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanmasını içeren yaptırımlar bir yıl daha uzatılmıştı.

KDC'de, 2016 sonuna kadar düzenlenmesi beklenen yerel, genel ve cumhurbaşkanı seçimleri, güvenlik ve mali sorunlar gerekçesiyle ertelenmişti. Muhalefet, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten Kabila'yı, seçimi erteleyerek iktidarda kalmaya çalışmakla suçluyordu.

Kaynak: AA