Kongo’da madene saldırı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Rubaya kentinde bulunan koltan cevherinin çıkarıldığı maden bölgesine bir grup tarafından baskın düzenlendi. Grup ellerindeki satır ve silahlarla saldırdıkları sivillerden 20’sini öldürdü. Saldırıda 14 kişi de yaralandı.

Masisi Bölgesi Gençlik Komitesi Başkanı Augustin Munwanziza medyaya verdiği demeçte, saldırının aniden yapıldığını belirterek, "Saldırı, insanlar evine döndükleri sırada gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenmeyen bir grup ellerindeki satır ve silahlarla saldırdı. Herkes panik içindeydi, orda bulunan birkaç güvenlik görevlisi bile aniden gerçekleşen bu saldırıya müdahale edemedi." dedi.

Munwanziza, saldırganlar uzaklaştıktan sonra güvenlik güçlerinin bölgeye ulaştığı bilgisini verdi.

Yetkili makamlar, saldırının bölgedeki doğal kaynakların kontrolünü ele geçirmek isteyen ve Hutulardan oluşan Mai-Mai silahlı grubunun mensupları tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Yakın zamanda çatışmalara sebep olduğu gerekçesiyle kısa süreliğine kapatılan maden sahası birkaç gün önce yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

KOLTAN YA DA "KANLI MADEN"

Koltan, kırmızı rengi nedeniyle "kanlı maden" olarak biliniyor.

Dünyada en çok Kongo’nun doğusunda bulunan koltan, radyo ve pil başta olmak üzere daha çok elektronik malzemelerin yapımında kullanılıyor.

Bölgede, bu kıymetli madene hakim olmak isteyen milis güçlerle ordu mensupları arasında 20 yıldır sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net