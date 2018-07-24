Körfez etkisi 'Afrika Boynuzu'nda hissediliyor

Dünya Bülteni Haber Merkezi

İki ülke lideri bugün Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile BAE'nin başkenti Abu Dabi'de üçlü zirve yaptı. Zirveden basına yansıyan samimi fotoğraflar dikkati çekti.

KÖRFEZ TRAFİĞİ

Nisan ayında göreve geldiğinde ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan ve BAE'ye yapan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, daha sonra haziran ayının ortasında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da BAE'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırladı.

Bu ziyarette iki ülke arasında toplam 3 milyar dolarlık kredi ve yatırım paketi anlaşması imzalanırken ülkenin karaborsasında dolarda yüzde 20'lik düşüş yaşanarak 1 dolar, resmi kur olan 27,3 Birr'e eşitlendi.

Haziran başlarında BAE'ye giden Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki, bu ay Etiyopya'ya yaptığı ziyaret öncesi yeniden bu ülkeyi ziyaret etti.

Dün tekrar Suudi Arabistan'a giden Afewerki, üçlü zirveye katılmak için ise bugün BAE'ye geldi.

Öte yandan, Eritre'de askeri üsse sahip BAE'nin Etiyopya ve Eritre arasındaki barışta arabuluculuk yaptığına ilişkin iddialar, uluslararası ve bölge basınında geniş yer aldı. Etiyopya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Meles Alem yaptığı açıklamada, arabuluculuk iddialarını yalanladı.

AFRİKA’DA JEOPOLİTİK DEĞİŞİYOR

Etiyopya'daki Birlik Partisi Başkanı Tigistu Awelu da söz konusu diplomasi trafiğine ilişkin, Afrika Boynuzu'nda 20 yıl önce kurulan güç gruplaşması ve jeopolitiğin değişmekte olduğuna dikkati çekti.

BAE'nin kendisiyle aynı siyasi eksendeki Suudi Arabistan ile bölgede özellikle liman gelişimi ve işletilmesinde büyük menfaati olduğunu ifade eden Awelu, "BAE, Etiyopya'yı bölgede hesaba katılması gereken bir güç ve stratejik ortak olarak gördü." dedi.

Etiyopya'nın, limanı bulunmasa da limanı olan komşu ülkeler için önemli bir pazar olduğunu belirten Awelu, hem ekonomik hem de güvenlik kaygılarının Ortadoğu ülkelerini bölgeye çektiğini sözlerine ekledi.

BAŞKAN ERDOĞAN GÜNEY AFRİKA VE ZAMBİYA’YA GİDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli temaslarda bulunmak üzere Afrika turuna çıkıyor. Ziyaret 25 Temmuz’da başlayacak ve 4 gün sürecek. İlk ziyaretini Güney Afrika’ya yapacak olan Erdoğan, burada BRICS toplantısına katılacak.

Başkan Erdoğan’ın Güney Afrika ziyaretinde firari FETÖ mensuplarının teslim edilmesini Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’dan bizzat talep edeceği öğrenildi.

ZAMBİYA’YA CUMHURBAŞKANLIĞI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

28 Temmuz’da Zambiya’ya geçmesi beklenen Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Chagwa Lungu ile ikili ilişkileri ele alacak ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunacaklar.

AFRİKA’NIN MADEN ÜLKESİ ZAMBİYA

Zambiya, Afrika’nın güneyinde yer alan bir ülke. Tarihte batılı şirketlerin sömürgeleştirdiği ülke, maden yataklarıyla ve yaşadığı siyasi çalkantılarla biliniyor. Geçmişte Rodezya olarak anılırken iç savaş sonrasında kuzey ve güney diye ikiye ayrıldı. 1964 yılında bağımsızlığını ilan eden Kuzey Rodezya, Zambiya adını aldı .

Zambiya'da 170.000 müslüman nüfus bulunuyor.





Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2018, 16:51