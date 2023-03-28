Korku filmi gibi

Afrika ülkesi Kongo'da çöken bir madenin altından kurtulmaya çalışan madencilerin görüntüleri internette viral oldu.

Kobalt madeninde yaşanang göçük sonrası toprak altında kalan madencileri arkadaşları kurtarmaya çalışıyor.

Madencilerin, arkadaşlarını elleriyle toprak kazarak kurtarmaya çalıştığı o onlar olay yerinde bulunan diğer madenciler tarafından kaydedildi.