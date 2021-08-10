Kovid-19 Afrika'da 7 milyon 112 binden fazla insana bulaştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 178 bin 632'ye, vaka sayısı 7 milyon 112 bin 906'ya yükseldi.

Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı 6 milyon 208 bin 474'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

AA