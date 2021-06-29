Kral ülkeden kaçtı

SABC News'in haberinde, dün gece demokrasi yanlısı protestocuların Matsapha kentinde mağaza zinciri OK Foods'un şubelerinin kundaklamasının ardından Kral Mswati'nin ülkeyi terk ettiği iddia edildi.

Haberde, Kral'ın nereye gittiğine dair bilgi paylaşılmadı.

Mutlak monarşi ile idare edilen Esvatini'de demokrasi yanlısı gösteriler, bir süredir devam ediyor.

Göstericiler, başbakanın, bakanların ve yargıçların doğrudan kral tarafından atandığı ülkede demokratik seçim hakkı talep ediyor.

26-27 Haziran'da polisin sert müdahalesi sonucu göstericiler arasında yaralananlar olmuştu.

Dün gece, bazı göstericilerin OK Food mağazalarını kundaklaması sonucu ülkede kaos ortaya çıkmıştı.

AA