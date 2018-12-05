Kruger Milli Parkı'nda mescit açıldı

Dünyanın en büyük doğal parklarından birisi olan Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı içerisinde ilk defa bir mescid inşaa edildi.

Güney Afrika Müslümanları temsilcilerinden Yusuf Dockrat SanParks, mescide gelenlere, bulundukları yerin önemine uygun davranmaya ve mescide sahip çıkmaya çağırdı.

Kompleks içine yapılan mescidin, hem erkekler hem de kadınlar için abdest alanları da bulunuyor.

Kruger Ulusal Parkı'nda yapılan mescidin yapım kararı 2009 yılında alınmıştı.

Uzun yıllar sömürge geçmişi bulunan Güney Afrika’nın tüm inançlara saygı konusunda derin bir tecrübesi bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net