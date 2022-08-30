KSRelief, Somali için ‘acil müdahale’ yardımının ikinci aşamasını başattı

Rabia konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın insani yardım ihtiyacı olanların yanında yer alma konusundaki istekliliğine atıfta bulunarak, KSRelief’in kuraklık nedeniyle nüfusun yerinden edilmesine yol açan Somali'de yaşanan kıtlığın önlenmesindeki rolünün devam ettiğini bildirdi. Rabia, ilk aşamada 27 milyon riyal yardım sağlanarak kıtlığın giderilmesi ve etkilerini sınırlandırılmasına katkıda bulunulduğunu kaydetti.



KSRelief Genel Müdürü açıklamasında, Suudi Arabistan’ın yardıma muhtaç dost ve kardeş ülkelerin yanında olduğunu dile getirerek, Somali'de kuraklıktan etkilenenlerin insani ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak için 47 milyon 214 bin riyal ile acil müdahalenin ikinci aşamasını başlattıklarını kaydetti. Ülkesinin afetlere ve insani krizlere maruz kalan ülkeler ve halkların yanında yer aldığına vurgu yapan Rabia, bunun Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın insanların acılarını hafifletme konusundaki istekliliği çerçevesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: Şarku’l Avsat