Kuraklık yüzünden Madagaskar'da 1 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütüne göre, ülkenin özellikle güneyinde kuraklığa bağlı kıtlık ve gıda sorunu yaşanıyor.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle 1 milyon kişi gıda krizi ile karşı karşıya.

Bölge sakinlerinden Mozambikli Danis Hüseyin, kuraklığın özellikle çocukları olumsuz etkilediğini ve yetersiz beslenme kaynaklı pek çok hastalığın tespit edildiğini aktardı.

Hüseyin, "Madagaskar'ın güneyinde 3 yıldır devam eden kuraklık, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılıkla yaşayan insanları olumsuz etkiledi." dedi.

Bölgede yaşayan insanların hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydeden Hüseyin, bölgeye acil yardım yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA