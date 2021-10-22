Kuveyt’ten Tunus’a mali destek sözü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmet el-Nasır el-Sabah'ı kabul etti.

Tunus Kartaca Sarayı'nda Said ile el-Sabah arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Kuveyt’in Tunus’a mali ve ekonomi başta olmak üzere her alanda destek olma sözü verdiği belirtildi.

Açıklamada, el-Sabah’ın, “Tunus'un ülke olarak yaşadığı zorluklarla başa çıkma noktasında ulusal yeteneklerine güvenimiz tamdır. Kardeş ülke olarak bu süreçte Tunus’a mali ve ekonomi alanında yardımcı olmayı umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Görüşmede el-Sabah’ın Tunus’ta Necla Buden Ramazan liderliğinde kurulan yeni hükümeti de tebrik ettiği kaydedildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı ve tüm yetkileri elinde toplayan kararlar, ekonomik açıdan zor günler yaşayan ülkeyi dış destekten mahrum bıraktı.

Cumhurbaşkanı Said, 7 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Mervan el-Abbasi ile görüşmesinde, Tunus'un dostlarının bu zor dönemde yanlarında yer alacağını ifade etse de bugüne kadar hiçbir devlet yaşanan ekonomik sıkıntıya rağmen Tunus'a yardım yapılacağını duyurmamıştı.