Kuzey Afrika'da gerilim: Cezayir, Fas'ı sorumlu tutuyor

Cezayir, Moritanya'ya kamyonlarla ticari mal taşıyan 3 vatandaşının öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıdan dolayı Fas'ı suçladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ekim tarihinde Cezayirli vatandaşlara ait ticari malların taşınmasını sağlayan kamyonlara hava saldırısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, üç vatandaşın öldürülmesinin cezasız kalmayacağı belirtilirken, saldırıda Fas suçlanarak, Fas ordusunun gelişmiş silahlar kullandığına yönelik birçok işaret olduğuna dikkat çekildi.

Cezayir makamları bombalamanın kesin yeri hakkında ayrıntılı bilgi paylaşmazken, açıklamada, "Bu alçakça eylemi soruşturmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak için derhal gerekli önlemler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'nın bildirimi ve yöneltilen suçlamalar hakkında Fas makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Moritanya medyası, Polisario Cephesi yetkililerinin Moritanya'nın kuzeyinde seyreden Cezayir kamyonlarını hedef aldığını aktarmış, ancak Moritanya ordusu saatler sonra haberleri yalanlamıştı.

Cezayir, ilişkilerinin on yıllardır gergin seyrettiği Fas ile 24 Ağustos'ta diplomatik temasını kesme kararı aldığını duyurmuştu. Cezayir'in Fas ile yaşadığı bu gerilim bölgedeki enerji hatlarına da yansımıştı.

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde geçmişten bu yana gerginliğe neden oluyor. Fas, Cezayir'i ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.