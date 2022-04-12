Lassa ateşi Nijerya'da 132 can aldı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 4 günde 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece 3 Ocak'tan bu yana salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükselirken, bu süre zarfında başkent Abuja'nın yanı sıra 23 eyalette 3 bin 746 vaka tespit edildi.

Nijerya hükümeti, salgınının tedavisi için 3 ilaç belirlendiğini duyurmuştu.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında geçen sene 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi yaşamını yitirmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.