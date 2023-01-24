Lavrov, Afrika'dan Fransa'yı suçladı

Afrika'nın güneydoğusunda bulunan Esvatini'nin başkenti ̇Mbabane'yi ziyaret eden Lavrov, Esvatini Dışişleri Bakanı Thuli Dladla ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Burkina Faso'nun, Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını istemesinin arkasında Rusya'nın olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Lavrov, "Bu, dış siyasetle ilgili bir mesele, başka ülkelerin iç işlerine karışmayız. Ancak Macron'un açıklamaları, Fransa'nın müdahalelerde bulunduğunu gösteriyor." dedi.

Benzer bir olayın önceden Mali'de de yaşandığına dikkati çeken Lavrov, Mali yönetiminin, Fransa'nın birliklerini çekme ve ülkenin kuzeyindeki üslerini tasfiye etmesi yönündeki kararının güvenlik için tehdit oluşturduğu kanaatine vardığını ve bu konuda Rus özel askeri şirketine başvurduğunu anımsattı.

"Avrasya'da Fransız özel askeri şirketleri faaliyet gösteriyor"

Lavrov, Avrasya alanında Fransız özel askeri şirketlerinin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, şimdi de Burkina Faso'da Fransız çıkarlarını baltalamakla suçlanıyoruz. Bu, Avrupa Birliği'nin (AB), dünyanın herhangi bir yerinde uyguladığı felsefe, zihniyet. Bu zihniyet Ukrayna için de 2000'lerde kullanıldı. Ukrayna'ya ya Rusya ya da Batı şartı koşuldu. Aynı mantık Afrika kıtası için de kullanılıyor." şeklinde konuştu.

Fransa'nın Libya'ya yönelik saldırıda başrol üstlendiğini ve Libya devletinin yıkılmasına yol açtığını dile getiren Lavrov, "Fransa, Libya'da teröristleri destekleyerek Afrika'da hala gözlemlenen terör döngüsünü kışkırttı." dedi.

Lavrov, "Sömürgeci zihniyetinin ve 'böl ve yönet' mantığının Avrupalı ve Batılı meslektaşlarımızın dış politika alanındaki eylemlerinde hala kullanılması üzücüdür." ifadesini kullandı.

Bakan Lavrov, Esvatini ile güvenlik alanında işbirliği konusunda anlaştıklarını kaydetti.